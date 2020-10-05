Телеведущая и участница нового сезона "Танців з зірками" Ольга Фреймут выразила свои соболезнования

Как передает Politeka.net, знаменитость сделала заявление у себя в микроблоге в Инстаграм по поводу смерти 4 октября известного японско-французского модельера Кензо Такада. У 81-летней легенды мира моды и парфюмерии были осложнения после перенесенного китайского вируса.

Ольга выставила архивные кадры с интервью, которое когда-то брала у Такада, посетившего Украину.

"От коронавируса умер легендарный дизайнер Кензо Такада. Светлые воспоминания - мы с модельером во Львове, он рисует мой портрет ... Сдержанный разговор, где каждый словосочетание - совет на жизнь. Царство небесное...", - говорится в сообщении Фреймут.

Пользователи присоединились к соболезнованиям:

"81 год. Не от коронавируса, а от осложнений" - "а если бы им не заболел то немного ещё прожил бы🙄кто знает..."

"А портрет покажете?"

"Жалко👼👼"

"О Боже ((( светлая ему память"

"Не может быть... Очень жаль... Человек Легенда... 🙏"

Ранее мы сообщали, вспыхнувший конфликт между Фреймут и судьей проекта "Танці з зірками" Екатериной Кухар многие в сети считают постановкой, мол, для разогрева интереса публики.

Недавно у себя в Инстаграм телеведущая затеяла рубрику ответов на вопросы. Один из них касался этого конфликта.

«Вообще, я не работаю по сценарию, мне больше нравится импровизация. Так тогда захотелось сказать. Илья сжимал мне руку, мол, не нужно, не нужно, только не это. Но я Кате сказала, и почему-то это всем запомнилось», - ответила Ольга.

Напомним, что конфликт Кухар и Фреймут: судья «Танців» решилась рассказать, что происходит, «уже пять лет...».

Как сообщала Politeka, счастливая Фреймут ошеломила фото со своей копией: "Никогда даже не думала...".