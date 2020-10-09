38-летняя украинская телеведущая, участница "Танців з зірками" Ольга Фреймут показалась в неожиданном виде

Как передает Politeka.net, знаменитость опубликовала в "сториз" в Инстаграм свежие кадры, на которых предстала в черном с головы до ног.

«На мне черное платье глухое, черные туфли и черные колготы. Что не так? Да все не так. Если одеваем и глухо прикрываем одну часть тела, тогда остальная часть должна быть светлой. В моем случае за счет светлых чулок и других туфелек. Вот так в моем виде посветлело», - сказала Фреймут, переодев некоторые предметы гардероба.

Также она дала модницам еще один совет. Правда, к сожалению, далеко не все украинцы смогут им воспользоваться.

«И я советую иметь вам какую-то вау-деталь, которая придаст вам уверенности. Это могут серьги от прабабушки, или кольцо от любимого, туфли, которые вы купили в Париже в хорошем настроении. То, что будет обращать на себя внимание, и делать вас красивой уверенной девушкой на миллион», - добавила Фреймут.

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