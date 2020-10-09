Изгнание из «Танців з зірками» сразу двух пар, одна из которых не смогла участвовать из-за китайского вируса, вызвала настоящий скандал

По результатам голосования «Танці зірками» покинула пара Тарас Цимбалюк и Яна Заец.

Но это еще не все. По правилам проекта были дисквалифицированы Олег Винник и Алена Шоптенко, которые пропустили два выпуска из-за китайского вируса.

Но, участникам проекта, зрителям, а также представителям украинского шоу-биза такое решение показалось несправедливым.

В результате звезды записали видеообращение. Alyona Alyona, Сергей и Снежана Бабкины, Юрий Горбунов и Катя Осадчая, Позитив и Надя Дорофеева, Настя Каменских, Дмитрий Зибров, Наталья Могилевская и другие желают паре выздоровления и возвращения на паркет.

Напомним, в шестом эфире Ольга Фреймут заявила, что Олега Винника стоит оставить в шоу, ведь вирус, которым заболел артист, может настигнуть каждого.

"Пожалуйста, форматники шоу, мы вас просим, оставьте Винника в проекте. Дайте ему шанс», - обратилась она.

Другие участники поддержали ведущую и вместе со зрителями скандировали: "Винник".

Теперь украинцы затаили дыхание с надеждой на то, что Винника и Шоптенко вернут в "Танці з зірками", и ждут реакции представителей проекта.

Напомним, измученная Шоптенко из "Танців з зірками" рассказала о своей страшной болезни: "Это ни с чем не сравнимо"

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