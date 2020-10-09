Изгнание из «Танців з зірками» сразу двух пар, одна из которых не смогла участвовать из-за китайского вируса, вызвала настоящий скандал
По результатам голосования «Танці зірками» покинула пара Тарас Цимбалюк и Яна Заец.
Но это еще не все. По правилам проекта были дисквалифицированы Олег Винник и Алена Шоптенко, которые пропустили два выпуска из-за китайского вируса.
Но, участникам проекта, зрителям, а также представителям украинского шоу-биза такое решение показалось несправедливым.
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В результате звезды записали видеообращение. Alyona Alyona, Сергей и Снежана Бабкины, Юрий Горбунов и Катя Осадчая, Позитив и Надя Дорофеева, Настя Каменских, Дмитрий Зибров, Наталья Могилевская и другие желают паре выздоровления и возвращения на паркет.
Напомним, в шестом эфире Ольга Фреймут заявила, что Олега Винника стоит оставить в шоу, ведь вирус, которым заболел артист, может настигнуть каждого.
"Пожалуйста, форматники шоу, мы вас просим, оставьте Винника в проекте. Дайте ему шанс», - обратилась она.
Другие участники поддержали ведущую и вместе со зрителями скандировали: "Винник".
Теперь украинцы затаили дыхание с надеждой на то, что Винника и Шоптенко вернут в "Танці з зірками", и ждут реакции представителей проекта.
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