Співачка Ані Лорак приголомшила змінами в зовнішності

Відома українська співачка, яка вже давно перебралася жити і працювати в Росію, поділилася новим постом у своєму Instagram. Про це пише Politeka.net.

"Люблю осінь. Приймати фарби природи. Відчувати, змінюватися з часом, але не зраджувати собі", - написала співачка.

При цьому Лорак опублікувала фото, на якому позує в плащі і чорних легінсах.

Користувачі Мережі помітили, що артистка прийшла у форму після того, як набрала зайві кілограми на карантині.

"Так схудла», «я прям не впізнала її», «худенька улюблена ❤талія – наш орієнтир», "немов тендітна статуетка", - пишуть в мережі.

Лорак просто позбавила фанатыв дару мови.

"Божееее.... слів Немає яка ви красива ! Шалено скучили, радуйте частіше нас такими теплими фото!", "Неймовірна лялечка", "яка ж Ви красуня", "яка ви красива😍плащ – вогонь", "Зображуєш букву Ф😄", - пишуть користувачі Мережі.

Відзначимо, раніше Лорак сама зізнавалася, що поправилася і також розповідала, що сіла на сувору дієту, щоб це виправити.

Нагадаємо, що Лорак без макіяжу спробувала приховати зайве під масивною кофтою: "просто нічого собі...".

Як повідомляла Politeka, Ані Лорак, яку в дитинстві віддали в інтернат, здивувала знімком з мамою: "справжні чудеса...".

Також Politeka писала, що Лорак у просвічуючій майці засвітила зайве в ресторані.