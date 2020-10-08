Ани Лорак засветилась в студии и порадовала поклонников долгожданным анонсом

Известная украинская певица, которая уже давно перебралась жить и работать в Россию, поделилась новым постом в своем Инстаграм. Об этом пишет Politeka.net.

Так, Лорак опубликовала целую серию фотографий, на которых она находится в звукозаписывающей студии. Для работы звезда выбрала простую и комфортную одежду: на ней серые джинсы в обтяжку и свободная черная футболка. Отметим, что гламурную певицу нечасто можно увидеть в такой простой одежде.

«Скоро новая песня! Вы готовы?», - написала звезда в подписи к снимкам.

Ее поклонники тут же отреагировали на этот пост.

«Я перед такой иконой готова поклоняться вечно», «Ждём, Каролина. Будет бомба», «Что за красота перед сном?! Конечно же ждём! Шикарная», «Ждём песню на Украинском», «Каролина -само очарование!! Ждем с нетерпением новой песни!», «Дива шикарная, очень жду новую песню», «Ковёр как у меня дома», - пишут люди.

Ранее мы писали, что на одной из фан-страничек Ани появилось архивное фото, на котором она позировала в красивом обтягивающем платье. Лорак улыбалась и смотрела в кадр, ее волосы красиво спадали на плечи.

При этом все внимание поклонников было приковано к пышному бюсту певицы, который она упаковала в золотой корсет платья. Грудь красотки так и норовила выпрыгнуть из глубокого декольте.

Напомним, Ани Лорак ошеломила видом в золотом платье с глубоким декольте, народ онемел от восторга: "Нет слов!".

Как сообщала Politeka, Ани Лорак, которую в детстве отдали в интернат, удивила снимком с мамой: "Настоящие чудеса...".

Также Politeka писала, что Лорак в просвечивающей майке засветила лишнее в ресторане.