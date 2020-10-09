Певица Ани Лорак ошеломила переменами во внешности

Известная украинская певица, которая уже давно перебралась жить и работать в Россию, поделилась новым постом в своем Инстаграм. Об этом пишет Politeka.net.

«Люблю осень. Принимать краски природы. Чувствовать, меняться со временем, но не изменять себе», - написала певица.

При этом Лорак опубликовала фото, на котором позирует в плаще и черных леггинсах.

Пользователи Сети заметили, что артистка пришла в форму после того, как набрала лишние килограммы на карантине.

«Так похудела», «Я прям не узнала ее», «Худышка любимая ❤Талия – наш ориентир», «Словно хрупкая статуэтка», - пишут в Сети.

Лорак просто лишла фанатов дара речи.

«Божееее.... слов нет какая вы красивая ! Безумно соскучились, радуйте почаще нас такими тёплыми фото!», «Невероятная куколка», «Какая же вы красотка», «Какая вы красивая😍плащ – огонь», «Изображаешь букву Ф 😄», - пишут пользователи Сети.

Отметим, ранее Лорак сама признавалась, что поправилась и также рассказывала, что села на строгую диету, чтобы это исправить.

Напомним, что Лорак без макияжа попыталась скрыть лишнее под массивной кофтой: "Просто ничего себе...".

Как сообщала Politeka, Ани Лорак, которую в детстве отдали в интернат, удивила снимком с мамой: "Настоящие чудеса...".

Также Politeka писала, что Лорак в просвечивающей майке засветила лишнее в ресторане.