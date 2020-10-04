Известная певица родом из Украины, Ани Лорак, показала себя без макияжа

Артистка опубликовала сториз с разницей в час, на которых похвасталась фигурой и внешностью в целом, передает Politeka.net.

Звезда сделала селфи в машине, продемонстрировав натуральную красоту без капли косметики. Лишь темные брови выделялись на ее лице.

Ани взялась за кепочку и посмотрела в камеру, приоткрыв губы.

Певица была в толстовке с капюшоном, и завязками, наверно, пытаясь скрыть лишний вес. Две сверкающие сережки дополнили образ.

Звезда откинулась на кресло, а в подписи поставила лишь смайлик.

На другом фото знаменитость уже позировала "при полном параде". Красотка сделала макияж с акцентом на глаза. У артистки была аккуратная укладка.

Ани надела золотистую блузу, которую прикрыла такого же цвета курткой.

Также артистка сверкнула стройными ножками в облегающих джинсах и сапожках с острым носком. Певица дополнила образ сумочкой.

Лорак улыбалась и смотрела в камеру: "Просто ничего себе, какая красотка".

Фото не собрали много лайков, ведь в сториз нет такой возможности.

Напомним, поклонники Ани Лорак заметили, что их кумир заметно набрал вес. Сама артистка позже прокомментировала это в своем интервью.

"Я, признаюсь честно, набрала лишние килограммы за время самоизоляции. Сейчас их сбрасываю, активно работаю над собой. Во время самоизоляции я тоже старалась поддерживать себя в форме. Регулярно занималась спортом, но холодильник же рядом...", - сказала она.

Ранее мы писали, что Ани Лорак призналась, что в ближайшем будущем планирует сделать тур по Украине. При этом она добавила, что приезжает на родину довольно часто, ведь здесь живет ее семья.

Украинцы к такому заявлению Лорак отнеслись неоднозначно: некоторым понравилась такая идея, другим - нет.

Напомним, Ани Лорак состоит в особой связи с Лазаревым еще с детства, признание певицы.

Как сообщала Politeka, экс-жена молодого любовника Ани Лорак переживает новую драму.