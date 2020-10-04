Известная певица родом из Украины, Ани Лорак, показала себя без макияжа
Артистка опубликовала сториз с разницей в час, на которых похвасталась фигурой и внешностью в целом, передает Politeka.net.
Звезда сделала селфи в машине, продемонстрировав натуральную красоту без капли косметики. Лишь темные брови выделялись на ее лице.
Ани взялась за кепочку и посмотрела в камеру, приоткрыв губы.
Певица была в толстовке с капюшоном, и завязками, наверно, пытаясь скрыть лишний вес. Две сверкающие сережки дополнили образ.
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Звезда откинулась на кресло, а в подписи поставила лишь смайлик.
На другом фото знаменитость уже позировала "при полном параде". Красотка сделала макияж с акцентом на глаза. У артистки была аккуратная укладка.
Ани надела золотистую блузу, которую прикрыла такого же цвета курткой.
Также артистка сверкнула стройными ножками в облегающих джинсах и сапожках с острым носком. Певица дополнила образ сумочкой.
Лорак улыбалась и смотрела в камеру: "Просто ничего себе, какая красотка".
Фото не собрали много лайков, ведь в сториз нет такой возможности.
Напомним, поклонники Ани Лорак заметили, что их кумир заметно набрал вес. Сама артистка позже прокомментировала это в своем интервью.
"Я, признаюсь честно, набрала лишние килограммы за время самоизоляции. Сейчас их сбрасываю, активно работаю над собой. Во время самоизоляции я тоже старалась поддерживать себя в форме. Регулярно занималась спортом, но холодильник же рядом...", - сказала она.
Ранее мы писали, что Ани Лорак призналась, что в ближайшем будущем планирует сделать тур по Украине. При этом она добавила, что приезжает на родину довольно часто, ведь здесь живет ее семья.
Украинцы к такому заявлению Лорак отнеслись неоднозначно: некоторым понравилась такая идея, другим - нет.
Напомним, Ани Лорак состоит в особой связи с Лазаревым еще с детства, признание певицы.
Как сообщала Politeka, экс-жена молодого любовника Ани Лорак переживает новую драму.