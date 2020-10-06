Ани Лорак в деловом образе показала себя за столиком ресторана и задумалась о смене профессии

Популярная украинская певица, которая уже давно живет и работает в России, поделилась новым постом в своем Инстаграм. Об этом пишет Politeka.net.

В подписи к публикации Лорак раскрыла себя с неожиданно лирической стороны и даже призналась, что задумывается о смене профессии.

«Солнце касалось её лица, а она мысленно улетала вдаль, купаясь в переливах своих воспоминаний. Может, написать книгу?», - предположила певица.

На фотографиях она позирует за столиком ресторана. На ней стильный черный костюм, под который Лорак надела тонкую майку, которая заметно просвечивает под солнечным светом, демонстрируя зрителям лифчик певицы.

Поклонники Ани тут же принялись комментировать снимки.

«Да, о вашей жизни обязательно пишите. Я вас люблю с самой первой песни», «вы невероятно красивая, скучали по вам», «Идеальная», «Образ нереальный», «Талия! Мечта всех девчонок. Строгий стиль, но в сочетании с твоей улыбкой – очарование», «Шикарная дива», «Как всегда роскошная!», - пишут люди.

Ранее мы писали, что Лорак показала себя без макияжа.

Артистка опубликовала сториз с разницей в час, на которых похвасталась фигурой и внешностью в целом.

Звезда сделала селфи в машине, продемонстрировав натуральную красоту без капли косметики. Лишь темные брови выделялись на ее лице.

Напомним, располневшая Ани Лорак удивила несуразными движениями перед публикой.

Как сообщала Politeka, располневшая Лорак без макияжа попыталась скрыть лишнее под массивной кофтой: "Просто ничего себе...".

Также Politeka писала, что располневшая Лорак в тесном платье из блесток показала свою фигуру.