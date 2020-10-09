Колишня учасниця шоу "Танці з зірками", хореограф Ілона Гвоздьова поділилася сокровенним

Як передає Politeka.net, відповідний пост з'явився на сторінці знаменитості в Instagram.

«Для мене бути мамою - це найважливіша і складна місія в моєму житті, це постійний стимул до досконалості, мотивація йти завжди далі, як би не було важко і що б не сталося, бути прикладом завжди і в усьому для дочки, в питаннях виховання слідувати виключно материнської інтуїції і життєвого досвіду», - поділилася одкровенням Гвоздьова. Гвоздьова показала свої фото з донькою.

Екс-учасниця "Танців..." зазначила, що поява дитини кардинально змінила її життя.

"Коли в моєму житті з'явилася це♪, все немов перевернулося з ніг на голову, рівно в цю ж хвилину я усвідомила, що тепер я не одна, тепер все моє життя так чи інакше обертається навколо цієї малятка і це кайф♪. Для цієї крихти я цілий світ", - написала вона.

Гвоздьова додала, що незважаючи на те, що у неї вже є дитина, але появи сина вона чекає з хвилюванням.

"Зараз я в передчутті появи нового життя і синочка і незабаром я стану мамою двох діток, відчуваю неймовірне щастя і хвилювання одночасно, знаєте чому, тому що я начебто вже знаю як бути мамою донечки, але абсолютно☺️, як бути мамою сина», - зазначила хореограф.

У Мережі пишуть, що Гвоздьова - чудова мати, а також осіпают компліментами її дучь-модницю.

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