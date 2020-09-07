В новом сезоне шоу "Танці з зірками" проект покинули Илона Гвоздева и Дмитрий Танкович

Девушка отреагировала на выход из проекта, написав сообщение у себя в Instagram, передает Politeka.

Илона от всей души поблагодарила тех, кто поддержал на проекте их пару, а также своего партнера Дмитрия.

"Спасибо Дмитрий, благодаря тебе наши репетиции и танцы были всегда наполнены смехом, позитивом, счастьем. Извини, что я не смогла вывести тебя в следующий эфир", – написала она.

Кроме того, Илона ответила своим критикам, осуждавшим девушку за то, что та танцует несмотря на последниие месяцы беременности.

"Спасибо хейтерам, которые беспощадно и злобно критиковали меня, писали гневные посты и очень грубо высказывали свою точку зрения. Теперь я точно знаю, почему мы не можем жить как в Европе, так как наш, к сожалению, совдеповский менталитет, узкое мировоззрение и программируемый пессимизм и зависть еще долго будут искореняться и меняться с поколениями", – заявила Илона Гвоздева.

Фанаты танцовшицы изо всех сил поддерживают Илону в комментариях под этим сообщением.

"Илона- вы замечательная!!! Я вами восторгаюсь! И пара ваша была одна из лучших! 🌹 Я два супер голоса отдала 😭😭😭😭 были и хуже участники. Надеюсь увидеть Вас ещё не раз на паркете ❤️ Ви молодець, шкода що нашим людям треба доводити - вагітність не хвороба!!!! Да! Критику наши люди не умеют говорить корректно! А зависть - это бич общества! Сидя на диване, всегда лучше знать «как кому жить, зарабатывать деньги и так далее...» Илона, вы с Димой просто СУПЕР пара👏👏👏👏👏 Ждала танцы только ради вашей пары! Все еще будет😉😘😘😘😘😘😘", – пишут поклонники.

Politeka писала о том, что украинцев ошеломил неожиданный поворот в шоу «Танці з зірками». Во втором выпуске шоу в зону риска попали три пары: Сергей Мельник и Аделина Дели, Дмитрий Танкович с Илона Гвоздева и Позитив и Юлия Сахневич. Однако зрителям удалось спасти от вылета участника группы MOZGI и футболиста. Проект оставили ведущий Дмитрий Танкович и беременная Илона Гвоздева. Для многих такое решение стало неожиданным.

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