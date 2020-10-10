Відома модель Кім Лі, яку називають корейською Кардашьян, показала фігуру в одних чорних мереживах

Ефектна красуня продовжує набирати популярність серед користувачів мережі. Багато фанатів відзначають, що корейська модель багато в чому походить на одну з сестер Кардашьян, тому дівчину вже прозвали її копією. Сама модель ніяк заяви не коментує, але дуже часто виставляє вельми провокативні фото.

Так, кадри, на яких вона зовсім не приховує своє тіло або ж демонструє бюст у всій красі, відразу отримують сотні відгуків. У чорному корсеті і з тонкими підв'язками в тому ж стилі, дівчині вдалося вразити фанатів. Як правило, Лі ділиться більш скромними фото, тому Селфі в дзеркалі викликало чималий ажіотаж:

"Дуже красиво; мені подобається твоя шкіра. твоє тіло таке красиве 👏; красива Кім. ... ти мені подобаєшся ❤️❤️❤️❤️; Мила жінка. .. 🔥🇨🇿🇨🇿🔥👌❤️; Лі найщасливіше життя Дай Іічі в місті Янгон; Кім, я люблю тебе❤️❤; 😍 👏 👏 дуже дуже дуже красиво😘; бру, ці азіатські дівчата чертовски гарячі; хороша дамочка😍 😍 😍».

Раніше ми писали, що в цьому році класичний леопардовий принт в одязі виявився знову на піку моди. Дизайнери пропонують одягнутися "в леопарда" хоч з ніг до голови. Тому зірки постійно експериментують і блищать якщо не в пікантних сукнях з «хижим» малюнком, то в міні-бікіні, вдало підкреслюють красу знаменитостей.

Не залишилася осторонь від трендового образу і знаменита корейська модель. Цього разу дівчина приміряла стильне бікіні з леопардовим принтом під час зйомок біля басейну. Дівчина розпустила свої довгі локони і почала всіляко млосно поглядати на камеру, як би вибираючи кращу позу для нового кадру.

"Превью-кадри з моєї фотосесії для журналу Esquire Magazine», - написала Кім Лі.

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