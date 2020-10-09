32-річна російська актриса Христина Асмус, яка розлучається з шоуменом Гаріком Харламовим розповіла про свою нову втрату
Як передає Politeka.net, зірка опублікувала відео у своєму мікроблозі в Instagram в розділі»сторіс".
Асмус записала видеоообращение прямо в сценічному костюмі після вистави Гамлет, в якому грає роль Офелії.
"Відіграли останню виставу "Гамлет". Весь. Закрили виставу", - сказала сумна артистка, ледь стримуючи сльози.
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Глядачі також прощаються з виставою і дякують актрисі за подаровані емоції, відзначаючи, що це було «до тремтіння».
Справа в тому, що керівник творчого колективу в театрі імені Єрмолової Олег Меньшиков вирішив прибрати з репертуару одну з популярних постановок.
"Таке буває, що вистави знімають з репертуару. Сьогодні і завтра ми граємо останні вистави "Гамлет". Це самий хітовий наш спектакль, самий гастрольний. Навіть якщо стояло кілька вистав на місяць, квитки розкуповувалися в перші два дні продажів», — розповідала актриса раніше.
Асмус додала, що репетирувати цю постановку їй доводилося на дев'ятому місяці вагітності своєю єдиною донькою Настею. А коли була призначена прем'єра, Христину убив недуга-зірка вийшла на сцену з високою температурою, але все одно впоралася з роллю.
"Мабуть, це буде суттєва втрата для театру і для нашого глядача. Але вистави в хорошому тонусі живуть, мені здається, років п'ять. І це було вірне рішення Олега Євгеновича Меньшикова», — написала Асмус.
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