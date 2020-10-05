Беда случилась с 32-летней актрисой Кристиной Асмус
Как передает Politeka.net, артитска сама рассказала о произошедшем в «Инстаграм».
«Здесь планировался текст про возобновление проекта, который̆ мы начали снимать до пандемии. Но что-то пошло не так... Проснулась сегодня в 5 утра на съёмки, посмотрела в зеркало и чуть не упала в обморок... Всё лицо, шею и спину адски высыпало... А для меня, которая в буквальном смысле трясётся над своей кожей - это мало сказать катастрофа... На моей памяти за 15 лет съёмок второй раз из-за меня отменяют смену. Про первый когда-нибудь расскажу... Второй раз - сегодня. Еду в клинику... Аллергия это, иммунитет, реакция на антибиотики или сглаз))… я не знаю. Надеюсь, этот кошмар ненадолго...», - написала актриса.
Напомним, ранее артистка сообщила о серьезных проблемах со связками. На своей странице в Инстаграм актриса поделилась печальной новостью с фанатами – она находится в больнице.
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Кристина рассказала, что потеряла голос и сейчас находится под наблюдением медиков: ей проводят ряд лечебных процедур.
Также Асмус рассказывала, что из-за загруженного графика ей не удается поспать и пять часов. Похоже, несмотря ни на что сбавлять обороты она не намерена.
Напомним, что скандальная Асмус показала, как проводит время после расставания с Харламовым.
Как сообщала Politeka, Асмус после развода с Харламовым призналась в любви женатому мужчине.
Также Politeka писала, что соблазнительная Асмус в топе с глубоким декольте показала, чем покоряет мужчин.