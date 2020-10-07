32-летняя российская актриса Кристина Асмус, недавно заявившая о расставании с известным комиком Гариком Харламовым, похвалилась новым образом

Как сообщает Politeka со ссылкой на Инстаграм девушки, знаменитость показала, как делает макияж, заодно похваставшись длиной своего языка. Кристина в театральном костюме, в руках – кисточка, глаза актрисы лукаво прищурены.

Однако звезда рассказала о серьезных вещах, а именно о своем участии в театральных постановках и о том, как это тяжело ей давалось.

"Такое бывает, что спектакли снимают с репертуара... Сегодня и завтра мы играем последние спектакли «Гамлет»!!! 😭😭😭 Много всего было на «Гамлете»..

Я его и на 9-ом месяце беременности репетировала, и премьеру сыграла через 2 недели после родов 🤰🏼И с высокой температурой играла, и после сложнейшей операции на колено. И вбегала в театр за минуту до начала 😖 И потрясающий День рождения отметила на спектакле в прошлом году 🎉 И на гастролях ходили в бар болеть за сборную России по футболу ⚽️" – подписала снимок знаменитость.

Поклонники бурно отреагировали на этот пост девушки, оставив много комментариев и поставив не меньшее количество лайков.

"Бомбовая Кристина,красота.Хорошегр вечера .👍♥️ Симпотшка😉😉🔥🔥😻" Какие твои годы, Кристиша, все премьеры впереди!😍😎 Ого ты какая. Вау Обожаю людей, которые так пишут, как будто все так должны делать. Если у тебя помимо театра нет своей жизни, то не надо пропагандировать такую жизнь всем. Да, крутая, умеешь преодолевать себя ради работы, а на личном фронте как? А с головой? А на пыточном стуле с температурой работать умеешь?Ты супер А это правда что ты с каким то стариком встречаешься? как ваше самочувствие? ❤️, – пишут они.

Примечательно, что это фото Кристины понравилось стриптизеру Сергею Глушко, более известному как Тарзан, история об измене которого певице Наташе Королевой наделала много шуму – он тоже поставил под снимком лайк.

Ранее мы писали, что 32-летняя российская актриса Кристина Асмус, которая накануне экстренно отменила съемки и отправилась в больницу, рассказала все о своем недуге. Звезда опубликовала новый снимок в своем микроблоге в Инстаграм, на котором предстала в необычной позе на лестнице.

Кристина в коротеньких джинсовых шортиках раскорячила ноги на ступеньках. Также на ней была рубашка в черную и красную клетку и белые кроссовки. Дополнили лук солнцезащитные очки с темно-зелеными стеклами.

В подписи актриса призналась, что с ней, и почему она была вынуждена обратиться за помощью медиков:

"Кто ждал новостей. У меня оказался аллергический дерматит 😭 Из-за чего конкретно предположить трудно. Врач сказал, что наложились и адские графики, и принятие антибиотиков 💊 Выписали кучу всего, но главное, надо воздержаться от косметики 😳🤷🏼‍♀️ А у меня съёмки летят, репертуар в театре расписан и показы «Китобоя» с обсуждением 🌟 Надеюсь за сутки мой организм экстренно возьмёт себя в руки)))) 🙈".

Также мы сообщали, что Асмус поделилась с публикой своей бедой. Для актрисы стало неожиданностью, когда проснувшись утром, она увидела высыпания у себя на лице и шее.

"Для меня, которая в буквальном смысле трясётся над своей кожей - это мало сказать катастрофа... На моей памяти за 15 лет съёмок второй раз из-за меня отменяют смену. Про первый когда-нибудь расскажу... Второй раз - сегодня. Еду в клинику... Аллергия это, иммунитет, реакция на антибиотики или сглаз))… я не знаю. Надеюсь, этот кошмар ненадолго...", - пожаловалась звезда.

Напомним, что скандальная Асмус показала, как проводит время после расставания с Харламовым.

Как сообщала Politeka, Асмус после развода с Харламовым призналась в любви женатому мужчине.

Также Politeka писала, что соблазнительная Асмус в топе с глубоким декольте показала, чем покоряет мужчин.