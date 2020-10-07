32-летняя актриса Кристина Асмус разгорячила публику пикантными кадрами

Как передает Politeka.net, звезда опубликовала в своем микроблоге в Инстаграм трейлер к фильму "Китобой" с ее участием (чтобы посмотреть ролик, проскролльте вниз). Кристина сыграла веб-модель, предлагающая "взрослые" утехи онлайн.

"Ооооо!!!! Трейлер нашего фильма «Китобой»!!! 💥 Триумфатор Венецианского кинофестиваля и Кинотавра! 🏆 Фильм, который создавался почти 10 лет!!!! 😳", - с гордостью подписала видео Асмус.

На кадрах раскрепщенная блондинка предстала в прозрачном белом нижнем белье в откровенных позах: расставившая ножки Кристина гладила себя руками и заигрывающе смотрела в камеру.

Публика не смогла пройти мимо этой "клубнички": одни пользователи остались в восторге, другие же пожурили Асмус, что, мол, наступает на те же грабли, что и с нашумевшим фильмом "Текст", где также снялась в откровенных сценах.

"Зацепил, что-то в стиле Балабанова👍Надо глянуть" - "Я бы сказала в стиле Быкова больше. Главное что в главной роли не Шведов)"

"Очень красивая девочка 🔥"

"Ай.. Что-то будет) кажется я опять буду плакать 🤔... Крис красотка)"

"Ой Кристина снова Вам посыпется тонна сообщений в стиле «Вы же мать» 😂😂😂"

"Опять в трусах 😂"

"Крис, русская Шэрон Стоун, молодчинка, несмотря на весь хейт после "Текста" - Шэрон Стоун никогда бы не согласилась в такой пошлятине как "Текст" сниматься".

"И ничего в этом такого, то, что красивая девушка показывает свое красивое тело, значит она может позволить себе иметь такое тело )🔥😍"

"видно, что фильм вроде с замахом на глубокий, но зачем вас опять в таком свете🤦‍♀️🤦‍♀️🤦‍♀️"

Напомним, что скандальная Асмус показала, как проводит время после расставания с Харламовым.

Также Politeka писала, что соблазнительная Асмус в топе с глубоким декольте показала, чем покоряет мужчин.