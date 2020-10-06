32-летняя российская актриса Кристина Асмус, которая накануне экстренно отменила съемки и отправилась в больницу, рассказала все о своем недуге
Как передает Politeka.net, звезда опубликовала новый снимок в своем микроблоге в Инстаграм, на котором предстала в необычной позе на лестнице.
Кристина в коротеньких джинсовых шортиках раскорячила ноги на ступеньках. Также на ней была рубашка в черную и красную клетку и белые кроссовки. Дополнили лук солнцезащитные очки с темно-зелеными стеклами.
В подписи актриса призналась, что с ней, и почему она была вынуждена обратиться за помощью медиков:
"Кто ждал новостей. У меня оказался аллергический дерматит 😭 Из-за чего конкретно предположить трудно. Врач сказал, что наложились и адские графики, и принятие антибиотиков 💊 Выписали кучу всего, но главное, надо воздержаться от косметики 😳🤷🏼♀️ А у меня съёмки летят, репертуар в театре расписан и показы «Китобоя» с обсуждением 🌟 Надеюсь за сутки мой организм экстренно возьмёт себя в руки)))) 🙈".
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Пользователи выразили слова поддержки в комментариях:
"Это, скорее всего, из-за частого ношения маски... Все учителя на него жалуются, так что будьте аккуратнее😘"
"Скорейшего выздоровления😔😍"
"Такая на стиле🔥"
"Хорошая новость , хоть не COVID и слава богу ... )))))выздоравливай Кристина"
"Не болей, красотуля!😉"
"Аллергический дерматит как и любой дерматит на прямую связан с нервами и стрессом"
"Дай бог скоро всё нормализуется 🙏"
"самые хреновые новости😭😭😭"
"Думаю нужно послушать врача. Без грима вы тоже красивы так что расстраиваться думаю не стоит. Все наладится😀"
Ранее мы сообщали, что Асмус поделилась с публикой своей бедой. Для актрисы стало неожиданностью, когда проснувшись утром, она увидела высыпания у себя на лице и шее.
"Для меня, которая в буквальном смысле трясётся над своей кожей - это мало сказать катастрофа... На моей памяти за 15 лет съёмок второй раз из-за меня отменяют смену. Про первый когда-нибудь расскажу... Второй раз - сегодня. Еду в клинику... Аллергия это, иммунитет, реакция на антибиотики или сглаз))… я не знаю. Надеюсь, этот кошмар ненадолго...", - пожаловалась звезда.
Напомним, что скандальная Асмус показала, как проводит время после расставания с Харламовым.
Как сообщала Politeka, Асмус после развода с Харламовым призналась в любви женатому мужчине.
Также Politeka писала, что соблазнительная Асмус в топе с глубоким декольте показала, чем покоряет мужчин.