Історія зі зрадою Сергія Глушка (Тарзана) Наташі Корольової набирає обертів

Як пишуть російські ЗМІ, коханка подала на Тарзана заяву про побої.

Анастасія Шульженко вирішила особисто поговорити з Тарзаном і пояснити йому, що не має ніякого відношення до крадіжки, через яку почався скандал. Для цього Анастасія вирушила в ресторан, де артист повинен був виступати зі своєю групою «Тарзан-шоу».

Шульженко чекала його за лаштунками. Коли Глушко спустився зі сцени, вона почала благати його зупинитися і поговорити з нею. Але Тарзан відсторонився від екс-коханки.

Але дівчина не збиралася йти, вона все повторювала:»я ж люблю тебе, будь ласка, давай поговоримо". Глушко спробував пройти, і Анастасія впала на підлогу.

У студії шоу» прямий ефір " Анастасія заявила, що Тарзан штовхнув її з такою силою, що при падінні вона отримала черепно-мозкову травму.

У свою чергу адвокат Шульженко Вадим Лялін, заявив, що в наявності ознаки складу кримінального злочину за статтею 115, частина 1.

"Я доведу до суду, і Глушко буде відповідати за законом", - додав він.

Нагадаємо, раніше повернувшись з відпочинку Наташа Корольова звернулася в поліцію, заявивши, що її котедж обікрали. Під підозру потрапили дві жінки, які приходили в будинок до Тарзана під час відсутності його дружини. Королева розповіла, що гості вкрали коштовності на загальну суму п'ять мільйонів рублів.

Пізніше з'ясувалося, що одна з підозрюваних, 28-річна Анастасія Шульженко, є коханкою Глушка. Більш того, вона стверджувала, що вагітна від чоловіка королевою, проте це виявилося неправдою. Через кілька днів після інциденту Сергій зізнався, що дійсно перебував у близькому зв'язку з Анастасією.

Нагадаємо, що Наташу Королеву і Тарзана вивели на чисту воду після скандалу зі зрадою.

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