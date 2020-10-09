История с изменой Сергея Глушко (Тарзана) Наташе Королевой набирает обороты

Как пишут российские СМИ, любовница подала на Тарзана заявление о побоях.

Анастасия Шульженко решила лично поговорить с Тарзаном и убедить его, чтоне причасна к краже из-за которой начался скандал. Она отправилась в ресторан, где артист должен был выступать со своей группой «Тарзан-шоу».

Шульженко ждала Тарзана за кулисами. Когда Глушко спустился со сцены, она начала умолять его остановиться и поговорить с ней, но артист показал, что не союбирается этого делать.

При этом девушка не собиралась уходить, она все повторяла: «Я же люблю тебя, пожалуйста, давай поговорим». Глушко попытался пройти, и Анастасия упала на пол.

В студии шоу «Прямой эфир» Анастасия заявила, что Тарзан толкнул ее с такой силой, что при падении она получила черепно-мозговую травму.

В свою очередь адвокат Шульженко Вадим Лялин, заявил, что налицо признаки состава уголовного преступления по статье 115, часть 1.

«Я доведу до суда, и Глушко будет отвечать по закону», — добавил он.

Напомним, ранее вернувшись с отдыха Наташа Королева обратилась в полицию, заявив, что ее коттедж обворовали. Под подозрение попали две женщины, которые приходили в дом к Тарзану во время отсутствия его жены. Королева рассказала, что гостьи украли драгоценности на общую сумму пять миллионов рублей.

Позже выяснилось, что одна из подозреваемых, 28-летняя Анастасия Шульженко, является любовницей Глушко. Более того, она утверждала, что беременна от супруга Королевой, однако это оказалось неправдой. Спустя несколько дней после инцидента Сергей признался, что действительно состоял в близкой связи с Анастасией.

Напомним, что Наташу Королеву и Тарзана вывели на чистую воду после скандала с изменой.

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