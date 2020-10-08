Популярна співачка Наталія Могилевська знає, як дивувати своїх шанувальників

Свіжий знімок зірка опублікувала у своєму Instagram.

Так, Наталія Могилевська вразила зовнішнім виглядом в білому халаті і поцікавилася у своїх фанатів про їх режим сну.

За словами співачки, вона за здоровий сон, хоча 10-15 років тому в шаленому ритмі без відпустки і вихідних могла виїдати на сон лише по дві-три години на добу.

"...Я загнала себе на грань нервового виснаження: долали депресивні думки, снилися страшні сни, були галюцинації... Це дуже страшно. Згодом зрозуміла, що бути щасливим і здоровим просто. Три кити здоров'я-сон, харчування і фізичні навантаження. Напишіть свій секрет здорового сну", - йдеться в підписі до нового знімка.

"Красуня люблю тебе", " Будьте здорові і щасливі! І ми теж", "Наташа я вас обожнюю,ви Така завжди різна, але залишаєтеся такою ж чарівною, привабливою", "Ми пізно, а ви красуня", "пізно лягаю - рано встаю, щось на старості більше 5 годин не треба.Зате вдень при можливомті годинку інший сплю", " Крута у всьому..Наталя ви красива в будь-якому образі..хороших вам снів....", "Яка ж Ви розумничка! Захоплююся Вами!Ви просто відкриваєтеся перед нами до залишку", "Наталя, час на Вас зупинився", - засипали фанати її хвалебними коментарями.

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На своєму новому знімку Наталя показала себе в чорному вбранні. Зірка одягла на одну руку боксерську рукавичку. Красуня дивилася прямо в об'єктив камери. Волосся було у Могилевської розпущене, а образ доповнила співачка прикрасою на шиї.

Новий образ сподобався шанувальникам, через що вони засипали зірку захопленими коментарями.

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