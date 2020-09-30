Известная украинская певица Наталья Могилевская показала свой осенний лук в коже

Звезда поделилась коротким видео со своими подписчиками в Инстаграм. Об этом пишет Politeka.net.

В Украину пришли первые холода, а значит пришла пора обновить свой гардероб и перейти на куртки и плащи. Могилевская на осталась в стороне и показала, как утеплилась с приходом настоящей осени. На видео она уверенно шагает по улице в джинсах, черной футболке и длинном кожаном плаще, который пафосно развевается на ветру.

Ее образ дополняет черная сумка, яркий макияж и крупные серьги.

«Вышла встретить осень. Как вам погодка?», - подписала кадры звезда.

Ее поклонники тут же принялись комментировать новый пост.

«Красотка от Бога», «Наташенька, ты супер», «Наталия, ты выглядишь изумительно», «Огонь бомба», «Погодка конечно не ахти», «ааааа походка шикарная, фантастичная, несравненная, легенда», - пишут люди.

Ранее мы писали, что Могилевская поделилась домашним видео.

"Доброе утро! Наслаждайтесь каждым днем жизни и радуйтесь солнцу", - пожелала певица свои поклонникам в подписи к посту.

На опубликованных кадрах певица предстала в платье з довольно откровенным разрезом. Сидя на кресле она отправила воздушный поцелуй то ли своим поклонникам, то ли оператору, который снимал ролик.

Напомним, Могилевская решилась на откровение после слухов о романе: "от большой любви бывает...".

Как сообщала Politeka, довольный Ткач из "Квартал 95" похвастался страстным поцелуем с Могилевской: "Пацаны, мечта сбылась!".

Также Politeka писала, что Кухар с конем и Могилевская в обнимку с миллионером: звезды «Танців з зірками» засветились в необычной компании.