Знаменитая украинская певица Наталья Могилевская очаровала смелым образом для нового шоу
Как передает Politeka.net, знаменитость выложила новое фото на своей странице в соцсети "Инстаграм". Она часто выбирает экстравагантные и откровенные наряды, и этот случай не стал исключением - артистка предстала перед поклонниками в роскошном платье с белым топом и длинным черным подолом. Верхняя часть будто вздулась на плечах и бюст благодаря особому покрою, а серебристая сетка сделала акцент на бюсте.
"Какой самый странный костюм одевали вы?)) Я всю жизнь хотела быть Снегурочкой, но дослужилась максимум до снежинки 😂 А вы?!) Сегодня на 1+1 в шоу «Маскарад» вы увидите тех, кто удовлетворил свои мечты о переодеваниях на всю жизнь вперёд. Поверьте!!!", - заверила Наталья Могилевская в описании.
На снимке певица разлеглась на розовом коврике, постеленном на странной зеркальной конструкции, поджав ноги под себя. В руках Наташи можно заметить белую чашку. Судя по всему, она сфотографировалась во время съемок.
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Пользователи социальной сети высказались о костюме Могилевской в комментариях под фото:
"Вааааауууу, какая Вы красивая!😍❤️"; "Блондинкой супер Натали 🔥🔥🔥👍"; "Сосулька))))"; "Выглядите, как королева, супер".
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