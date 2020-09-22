Знаменитая украинская певица Наталья Могилевская покорила счастливым видом с цветами

Звезда поделилась новыми атмосферными снимками в своем Инстаграм. Об этом пишет Politeka.net.

На снимках Могилевская позирует с роскошным букетом цветов в пастельных тонах. Певица «прикрыла» корзинкой с цветами грудь и счастливо улыбается, позируя в окружении такой красоты. При этом звезда решила оставить в секрете, от кого получила такой букет.

«А вы что предпочитаете живые букеты или вазоны? Так жаль, что букеты быстро вянут. В отличии от комнатных цветов в горшочках. Цветы, подаренные с любовью, пробуждают в женщине нежную, ранимую и наивную девчонку!)», - написала артистка в подписи к фото.

Ее поклонники тут же принялись комментировать новый пост.

«Красивая», «Наталья вы красотка! Вы живой цветочек, дарящий вдохновение для других! Будьте всегда такой жизнерадостной!!», «Красотка, улыбайся всегда», «Наташка ты хороша», «Я тоже хочу Вам пожелать в скором времени деток, будьте счастлива Наша дорогая Наташа», «Наташа, Вам очень идёт улыбка! Улыбайтесь всегда и будьте счастливы!», «Букеты, а глаза обалденные, влюбленные», - пишут люди.

Ранее мы писали, что популярная украинская певица Наталья Могилевская пришла на светское мероприятие в ночнушке с миллионером.

Показ Могилевская посетила с киевским бизнесменом Олегом Рыжовым. Это был не первый их совместный выход в свет. Хотят разговоры, что красавчик не просто друг Натальи, но певица все слухи отрицает.

Напомним, Могилевская на фоне слухов о романе с миллионером поделилась постельным фото.

Как сообщала Politeka, довольная Могилевская в платье с вырезом посветила самым интересным.

Также Politeka писала, что Могилевская дерзко опустила украинских гастролеров в РФ, видео.