Знаменита модель Леоніла Гузь, яка завоювала титул "Міс Україна 2018", постала в дуже провокаційному образі
Зірка неодноразово брала участь у відвертих фотосесіях, демонструючи не тільки вбрання, але і свою чудову фігуру, пише Politeka.net.
Спокуслива Гузь не втомлюється балувати шанувальників подібними знімками. Так, красуня опублікувала жаркий чорно-білий кадр, на якому постала в одній сорочці.
На моделі не було білизни та штанів, лише довга світла тканина прикривала від погляду найінтимніше, і долоня, що прикриває пікантні місця, залишила місце для інтриги.
Бюст Леоніли трохи виставився з розстебнутого одягу, а внизу показалася пружна сідниця.
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Модель нахилила голову, блиснувши макіяжем з акцентом на очі.
Красуня вирішила ніяк не підписувати знімок, який зібрав за дві години понад 1000 лайків і багато коментарів, в основному, у вигляді смайликів.
"Дуже спокуслива лялечка😘😘❤️❤️🔥", "найкрасивіша😍", " Прекрасна", " Коли вже на цій сторінці буде лям???",- написали користувачі мережі.
Нагадаємо, Леоніла Гузь опублікувала в Instagram відео, на якому постала в спокусливому боді з довгими напівпрозорими рукавами.
Зірка позувала сидячи, розсовуючи свої ноги "від вух" на довгих шпильках.
Раніше повідомлялося, що Леоніла Гузь постала в чорному болеро, яке розчахнулося від того, що красуня закинула руки на потилицю.
Довга прикраса на шиї додала акценту настільки відвертому образу. Модель засвітила частину пишних грудей і плоский животик. Види просто вражали красою.
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