Знаменита модель Леоніла Гузь, яка завоювала титул "Міс Україна 2018", постала в дуже провокаційному образі 

Зірка неодноразово брала участь у відвертих фотосесіях, демонструючи не тільки вбрання, але і свою чудову фігуру, пише Politeka.net.

Спокуслива Гузь не втомлюється балувати шанувальників подібними знімками. Так, красуня опублікувала жаркий чорно-білий кадр, на якому постала в одній сорочці. 

На моделі не було білизни та штанів, лише довга світла тканина прикривала від погляду найінтимніше, і долоня, що прикриває пікантні місця, залишила місце для інтриги. 

Бюст Леоніли трохи виставився з розстебнутого одягу, а внизу показалася пружна сідниця. 

Популярні новини зараз

Семенович зі страшним діагнозом забралася у ванну і показала себе без одягу: "Навіщо так дражнить?"

Влад Яма з "Танців з зірками" не стримав сліз, почувши вердикт лікарів: "Спочатку це був просто біль"

Ольга Бузова без ліфчика епічно зганьбилася перед публікою: "Підлизнула так підлизнула"

Карантин у розпалі, введено нові обмеження для українців: "З півночі 7 жовтня...."
Показати ще

Модель нахилила голову, блиснувши макіяжем з акцентом на очі. 

Красуня вирішила ніяк не підписувати знімок, який зібрав за дві години понад 1000 лайків і багато коментарів, в основному, у вигляді смайликів.  

"Дуже спокуслива лялечка😘😘❤️❤️🔥", "найкрасивіша😍", " Прекрасна", " Коли вже на цій сторінці буде лям???",- написали користувачі мережі. 

Нагадаємо, Леоніла Гузь опублікувала в Instagram відео, на якому постала в спокусливому боді з довгими напівпрозорими рукавами.

Зірка позувала сидячи, розсовуючи свої ноги "від вух" на довгих шпильках. 

Раніше повідомлялося, що Леоніла Гузь постала в чорному болеро, яке розчахнулося від того, що красуня закинула руки на потилицю. 

Довга прикраса на шиї додала акценту настільки відвертому образу. Модель засвітила частину пишних грудей і плоский животик. Види просто вражали красою. 

Нагадавши, Міс Україна Леоніла Гузь без сорому розставила ноги в облягаючому боді

А ще Politeka писала, що гаряча Міс Україна в одному лише в мереживі похвалилася витонченими лініями

Також Politeka повідомляла, що Міс Україна Леоніла Гузь показала бездоганні форми в томній позі