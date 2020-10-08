Знаменитая модель Леонила Гузь, завоевавшая титул "Мисс Украина 2018", предстала в очень провокационном образе
Звезда неоднократно участвовала в откровенных фотосессиях, демонстрируя не только наряды, но и свою чудесную фигуру, пишет Politeka.net.
Соблазнительная Гузь не устает баловать поклонников подобными снимками. Так, красотка опубликовала жаркий черно-белый кадр, на котором предстала в одной рубашке.
На модели не было белья и брюк, лишь длинная светлая ткань прикрывала от взгляда самое интимное, и ладонь, прикрывающая пикантные места, оставила место для интриги.
Бюст Леонилы немного выставился из расстегнутой одежды, а внизу показалась упругая ягодица.
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Модель наклонила голову, сверкнув макияжем с акцентом на глаза.
Красотка решила никак не подписывать снимок, который собрал за два часа более 1000 лайков и много комментариев, в основном, в виде смайликов.
"Очень соблазнительная куколка😘😘❤️❤️🔥", "Самая красивая😍", "Прекрасная", " Когда уже на этой странице будет лям???", - написали пользователи сети.
Напомним, Леонила Гузь опубликовала в Инстаграм видео, на котором предстала в соблазнительном боди с длинными полупрозрачными рукавами.
Звезда позировала сидя, раздвигая свои ноги "от ушей" на длинных шпильках.
Ранее сообщалось, что Леонила Гузь предстала в черном болеро, которое распахнулась от того, что красотка закинула руки на затылок.
Длинное украшение на шее придало акцента столь откровенному образу. Модель засветила часть пышной груди и плоский животик. Виды просто поражали красотой.
Напомним, Мисс Украина Леонила Гузь без стыда расставила ноги в облегающем боди
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