Популярна модель Жизель Олівейра, яка є зіркою Victoria's Secret, показала найкрасивіші місця своєї фігури

Відома красуня показала, як відпочиває на пляжі на заході сонця, повідомляє Politeka.net. Модель постала в блакитному купальнику, який сидів на ній просто, як влитий.

Примітно, що верх був досить спокусливим, на відміну від низу - плавок на високій посадці.

Трикутники тканини трохи стиснулися на найтонших бретельках, прикриваючи груди Жизель. Зірка пограла принадами в білій сорочці, яку пізніше з себе зірвала, щоб краще продемонструвати чудову фігуру.

Модель покрутилася перед камерою, виставивши назад сідниці. Пружна п'ята точка, тонка талія, стрункі ніжки - фігура просто вражає.

Доповнила образ розкішна брюнетка різними прикрасами.

"Родзинка мого вбрання - останнє фото 👾", - написала кокетка.

Майже за годину пост зібрав близько 4000 лайків і багато коментарів.

Користувачі мережі написали масу компліментів зірці за її чудові форми.

Нагадаємо, Жизель Олівейра позувала у в'язаному вбранні: кофті і міні-шортах. Спершу знаменитість ефектно нагинається в кадр, демонструючи фігуру у всій красі.

Також красуня поділилася фотографією, де вона позує спиною на камеру, завдяки чому в камеру потрапили бездоганні вигини красуні.

Раніше повідомлялося, що Жизель Олівейра сиділа на диванчику в крихітних чорних шортиках. Вона позувала в різних спокусливих позах, виставивши вперед свої розкішні довгі ноги, які завдяки ракурсу здавалися ще довшими.

Нагадаємо, що Жизель Олівейра в наряді без білизни показала, що таке справжній ідеал: «Дика орхідея».

А ще Politeka писала, що Жизель Олівейра засвітила тату в несподіваному місці, зухвалі кадри.

Також Politeka повідомляла, що Жизель Олівейра показала топ пікантних фото з відпочинку.