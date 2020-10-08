Популярна модель Жизель Олівейра, яка є зіркою Victoria's Secret, показала найкрасивіші місця своєї фігури 

Відома красуня показала, як відпочиває на пляжі на заході сонця, повідомляє Politeka.net. Модель постала в блакитному купальнику, який сидів на ній просто, як влитий. 

Примітно, що верх був досить спокусливим, на відміну від низу - плавок на високій посадці. 

Трикутники тканини трохи стиснулися на найтонших бретельках, прикриваючи груди Жизель. Зірка пограла принадами в білій сорочці, яку пізніше з себе зірвала, щоб краще продемонструвати чудову фігуру. 

Модель покрутилася перед камерою, виставивши назад сідниці. Пружна п'ята точка, тонка талія, стрункі ніжки - фігура просто вражає. 

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Доповнила образ розкішна брюнетка різними прикрасами. 

"Родзинка мого вбрання - останнє фото 👾", - написала кокетка. 

Майже за годину пост зібрав близько 4000 лайків і багато коментарів. 

Користувачі мережі написали масу компліментів зірці за її чудові форми. 

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The highlight of my outfit is the last photo 👾

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Нагадаємо, Жизель Олівейра позувала у в'язаному вбранні: кофті і міні-шортах. Спершу знаменитість ефектно нагинається в кадр, демонструючи фігуру у всій красі.

Також красуня поділилася фотографією, де вона позує спиною на камеру, завдяки чому в камеру потрапили бездоганні вигини красуні.

Раніше повідомлялося, що Жизель Олівейра  сиділа на диванчику в крихітних чорних шортиках. Вона позувала в різних спокусливих позах, виставивши вперед свої розкішні довгі ноги, які завдяки ракурсу здавалися ще довшими. 

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🌸

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Нагадаємо, що Жизель Олівейра в наряді без білизни показала, що таке справжній ідеал: «Дика орхідея».

А ще Politeka писала, що Жизель Олівейра засвітила тату в несподіваному місці, зухвалі кадри.

Також Politeka повідомляла, що Жизель Олівейра показала топ пікантних фото з відпочинку.