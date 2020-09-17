Модель Жизель Оливейра, которая является представителем бренда Victoria’s Secret, показала фигуру в одном топе

Об этом сообщает Politeka со ссылкой на Instagram знаменитости.

Так, на опубликованных кадрах модель позирует в белоснежном топе, эффектно демонстрируя роскошную фигуру. Благодаря отсутствию рукавов, в кадр также попало тату на руке у девушки. Дополнять образ Оливейра решила при помощи элегантного колье, идеальной прически и макияжа.

«Дикая орхидея», «ох, какой же классный вид», «божественное тело», «идеальный загар», «до чего же ты хороша», - пишут ее поклонники.

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На фото красотка развернулась спиной к камере и позировала в шортах и топе, а образ дополнила сапогами и сумочкой. Жизель без стыда демонстрировала идеальные ножки и пятую точку. На втором фото уже звезда показала свое лицо, которое было закрыто маской. На последнем кадре Оливейра уже стояла немного дальше и показывалась во весь рост.

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