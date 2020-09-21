Звезда Victoria’s Secret Жизель Оливейра похвасталась идеальными формами в спортивном наряде, эффектно его приспустив

Об этом сообщает Politeka со ссылкой на Instagram знаменитости.

«…это магия. Какие видео ваше любимое?» - говорится в сообщении.

Уточним, что на опубликованных кадрах Оливейра позирует в облегающем черном топе, эффектно демонстрируя упругие формы на камеру. Штаны при этом красотка решила приспустить, засветив тату на пикантном месте.

«Богиня», «вау, как хорошо выглядишь», «огонь», «самая красивая королева, которую я видел», «ракета», - пишут ее поклонники.

До этого мы писали, что модель Жизель Оливейра, известная своими проходками на Victoria's Secret Fashion Show, продемонстрировала идеальное тело в топе-корсете.

Так, Оливейра примерила откровенный черный топ с оригинальным узором и молнией посередине, который удачно подчеркнул тонкую талию, упругий бюст и изящные плечи модели. Дополнили образ черные джоггеры, собранные в аккуратный пучок волосы и небольшие кольца-сережки. Смуглая красавица использовала минимум макияжа, продемонстрировав идеальную кожу и тонкие черты лица.

Напомним, горячая брюнетка из Victoria’s Secret наклонилась на камеру в смелом топе без белья.

Как сообщала Politeka, Жизель Оливейра из Victoria’s Secret сжала бюст тесным корсетом, засветив лишнее: «Принцесса Бразилии».

Также Politeka писала, что модель Victoria’s Secret без стыда и купальника пошалила на пирсе: такое тело нельзя прятать.