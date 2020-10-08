Популярная модель Жизель Оливейра, которая является звездой Victoria’s Secret, показала самые красивые места своей фигуры

Известная красотка показала, как отдыхает на пляже на закате солнца, сообщает Politeka.net. Модель предстала в голубом купальнике, который сидел на ней просто, как влитой.

Примечательно, что верх был довольно соблазнительным, в отличие от низа - плавок на высокой посадке.

Треугольники ткани немного сжались на тончайших бретельках, прикрывая грудь Жизель. Звезда поиграла прелестями в белой рубашке, которую позже с себя сорвала, чтобы лучше продемонстрировать чудесную фигуру.

Модель повертелась перед камерой, выставив назад ягодицы. Упругая пятая точка, тонкая талия, стройные ножки - фигура просто впечатляет.

Дополнила образ роскошная брюнетка различными украшениями.

"Изюминка моего наряда - последнее фото 👾", - написала кокетка.

Почти за час пост собрал около 4000 лайков и много комментариев.

Пользователи сети написали массу комплиментов звезде за ее восхитительные формы.

Напомним, Жизель Оливейра позировала в вязанном наряде: кофте и мини-шортах. Сперва знаменитость эффектно нагибается в кадр, демонстрируя фигуру во всей красе.

Также красотка поделилась фотографией, где она позирует спиной на камеру, благодаря чему в камеру попали безупречные изгибы красотки.

Ранее сообщалось, что Жизель Оливейра сидела на диванчике в крохотных черных шортиках. Она позировала в разных соблазнительных позах, выставив вперед свои роскошные длинные ноги, которые благодаря ракурсу казались еще длиннее.

Напомним, что Жизель Оливейра в наряде без белья показала, что такое настоящий идеал: «Дикая орхидея».

А еще Politeka писала, что Жизель Оливейра засветила тату в неожиданном месте, дерзкие кадры.

Также Politeka сообщала, что Жизель Оливейра показала топ пикантных фото с отдыха.