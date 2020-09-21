Ангел Victoria’s Secret из Бразилии Жизель Оливейра восхитила роскошной фигурой во время отдыха

Об этом сообщает Politeka со ссылкой на Instagram знаменитости.

«Серия неопубликованных фото», - коротко говорится в сообщении.

Так, на первом снимке Оливейра позирует во время отдыха на пляже в Санторини. Также красотка поделилась кадрами, когда плавала на Мальдивах, посещала Диснейленд, отдыхала в Марракеше.

На самих фотографиях красотка демонстрирует роскошную фигуру во всей красе, приведя в восторг поклонников.

«Сладкая крошка», «самая красивая королева, которую я когда-либо видел», «сногсшибательная», «огонь детка», «вау, до чего же ты красивая», - пишут они.

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На фото красотка развернулась спиной к камере и позировала в шортах и топе, а образ дополнила сапогами и сумочкой. Жизель без стыда демонстрировала идеальные ножки и пятую точку. На втором фото уже звезда показала свое лицо, которое было закрыто маской. На последнем кадре Оливейра уже стояла немного дальше и показывалась во весь рост.

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