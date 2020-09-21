Ангел Victoria’s Secret из Бразилии Жизель Оливейра восхитила роскошной фигурой во время отдыха
Об этом сообщает Politeka со ссылкой на Instagram знаменитости.
«Серия неопубликованных фото», - коротко говорится в сообщении.
Так, на первом снимке Оливейра позирует во время отдыха на пляже в Санторини. Также красотка поделилась кадрами, когда плавала на Мальдивах, посещала Диснейленд, отдыхала в Марракеше.
На самих фотографиях красотка демонстрирует роскошную фигуру во всей красе, приведя в восторг поклонников.
Маленькой дочке Пугачевой и Галкина внезапно предрекли беду: "Опасность от..."
"Невеста" Харламова разлеглась у бассейна в бесстыжем купальнике: "Ищет миллионера..."
Резко похудевшая Лолита ошеломила фигурой в откровенном костюме, новое видео: даже Лобода в ауте
Фигуристая "невеста" Харламова задрала платьице, заставив мужчин пускать слюнки: идеальный ракурс
«Сладкая крошка», «самая красивая королева, которую я когда-либо видел», «сногсшибательная», «огонь детка», «вау, до чего же ты красивая», - пишут они.
До этого мы рассказывали, что известная модель Жизель Оливейра, ангел Victoria’s Secret, показала себя и рассказала про поездку
На фото красотка развернулась спиной к камере и позировала в шортах и топе, а образ дополнила сапогами и сумочкой. Жизель без стыда демонстрировала идеальные ножки и пятую точку. На втором фото уже звезда показала свое лицо, которое было закрыто маской. На последнем кадре Оливейра уже стояла немного дальше и показывалась во весь рост.
апомним, брюнетка из Victoria’s Secret сверкнула упругостями в бикини, покорив мужчин
А еще Politeka сообщала, что горячая брюнетка из Victoria’s Secret наклонилась на камеру в смелом топе без белья
Также Politeka писала, что ангел Victoria’s Secret подчеркнула все свои достоинства в топике и лосинах