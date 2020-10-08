Відомий український репер і продюсер, Потап, з'явився в компанії телеведучого Олексія Дурнєва
Потап веде активне соціальне життя, беручи участь у різних зйомках, повідомляє Politeka.net. Цього разу артист з'явився в компанії Олексія Дурнєва.
Відповідне фото артист опублікував у своєму Instagram. Кадр вийшов кумедним, проте ситуація була трохи небезпечна, адже Потап тримав в руках довгий ніж і направив його в бік Дурнєва. Останній тримав у руці хот-дог.
Обидва посміхалися і виглядали досить невимушено.
"Люблю цього пафосного засранця, закусенець мені в хот-дог 🌭 @aleksey_durnev", - написав репер.
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За дві години пост зібрав понад 8000 лайків і багато коментарів.
"Цей хлопець був з тих... хто просто любить життя...", "щоооо!", "Дурнєв струсів!) ", "🤩дуже класно !!", "Ну нарешті!!", "Хто ці люююдиии??😁 ", "Їсти захотілося...", "Хот-Дог мені в рот! Це ж Дурнєв. А з ним якийсь Лисий мужик з Бразерс ))"," я знав що ти засранців любиш😍"," Супер😍 😍 😍 😂", - написали користувачі мережі.
Раніше ми писали, що Потап позував на тлі спортивного майданчика і демонструє свій великий біцепс. Футболка у Потапа мокра, з чого можна зробити висновок, що він тільки що закінчив займатися спортом.
"На Треньке, у Зубного, з малим)))", - підписав цей та інші знімки шоумен.
Раніше повідомлялося, що Потап увірвався під час того, як його дружина, Настя Каменських, записувала своє тренування.
"Я з вами в марафоні, щоб це не значило. Я біжу, а вам хорошого тренування", - сказав він.
Нагадавши, Потап і Каменських запалили на спекотній вечірці з Осадчою, Горбунов підтримав.
А ще Politeka писала, що Каменських у сукні-сорочці спантеличила несподіваним чином на відпочинку.
Також Politeka повідомляла, що безсоромна Каменських розстебнула сукню, посвітивши "вишеньками" в чорній білизні.