Відомий український репер і продюсер, Потап, з'явився в компанії телеведучого Олексія Дурнєва

Потап веде активне соціальне життя, беручи участь у різних зйомках, повідомляє Politeka.net. Цього разу артист з'явився в компанії Олексія Дурнєва.

Відповідне фото артист опублікував у своєму Instagram. Кадр вийшов кумедним, проте ситуація була трохи небезпечна, адже Потап тримав в руках довгий ніж і направив його в бік Дурнєва. Останній тримав у руці хот-дог.

Обидва посміхалися і виглядали досить невимушено.

"Люблю цього пафосного засранця, закусенець мені в хот-дог 🌭 @aleksey_durnev", - написав репер.

За дві години пост зібрав понад 8000 лайків і багато коментарів.

"Цей хлопець був з тих... хто просто любить життя...", "щоооо!", "Дурнєв струсів!) ", "🤩дуже класно !!", "Ну нарешті!!", "Хто ці люююдиии??😁 ", "Їсти захотілося...", "Хот-Дог мені в рот! Це ж Дурнєв. А з ним якийсь Лисий мужик з Бразерс ))"," я знав що ти засранців любиш😍"," Супер😍 😍 😍 😂", - написали користувачі мережі.

Раніше ми писали, що Потап позував на тлі спортивного майданчика і демонструє свій великий біцепс. Футболка у Потапа мокра, з чого можна зробити висновок, що він тільки що закінчив займатися спортом.

"На Треньке, у Зубного, з малим)))", - підписав цей та інші знімки шоумен.

Раніше повідомлялося, що Потап увірвався під час того, як його дружина, Настя Каменських, записувала своє тренування.

"Я з вами в марафоні, щоб це не значило. Я біжу, а вам хорошого тренування", - сказав він.

Нагадавши, Потап і Каменських запалили на спекотній вечірці з Осадчою, Горбунов підтримав.

А ще Politeka писала, що Каменських у сукні-сорочці спантеличила несподіваним чином на відпочинку.

Також Politeka повідомляла, що безсоромна Каменських розстебнула сукню, посвітивши "вишеньками" в чорній білизні.