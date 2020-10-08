Известный украинский рэпер и продюсер, Потап, появился в компании телеведущего Алексея Дурнева

Потап ведет активную социальную жизнь, принимая участие в различных съемках, сообщает Politeka.net. В этот раз артист появился в компании Алексея Дурнева.

Соответствующее фото артист опубликовал в своем Инстаграм. Кадр получился забавным, однако ситуация была немного опасная, ведь Потап держал в руках длинный нож и направил его в сторону Дурнева. Последний держал в руке хот-дог.

Оба улыбались и выглядели довольно непринужденно.

"Люблю этого пафосного засранца, закусенец мне в хот-дог 🌭 @aleksey_durnev", - написал рэпер.

За два часа пост собрал более 8000 лайков и много комментариев.

"Этот паренььььь былл из техххх... кто простооооо любитттт жизнььььь...", "чтооооо !", "Дурнев встрял!)", "🤩оч классно !!", "Ну наконец-то!!", "Кто эти люююдиии??😁", "Есть захотелось...", "Хот- Дог мне в рот! Это же Дурнев. А с ним какой-то лысый мужик из Бразерс ))", "Я знал, что ты засранцев любишь😍", "Супер😍😍😍😂", - написали пользователи сети.

Ранее мы писали, что Потап позировал на фоне спортивной площадки и демонстрирует свой внушительный бицепс. Футболка у Потапа мокрая, из чего можно сделать вывод, что он только что закончил заниматься спортом.

"На Треньке ,У Зубного, С Малым)))", – подписал этот и другие снимки шоумен.

Ранее сообщалось, что Потап ворвался во время того, как его жена, Настя Каменских, записывала свою тренировку.

«Я с вами в марафоне, чтобы это не значило. Я бегу, а вам хорошей тренировки», - сказал он.

Напомним, Потап и Каменских зажгли на знойной вечеринке с Осадчей, Горбунов поддержал.

А еще Politeka писала, что Каменских в платье-рубашке озадачила неожиданным образом на отдыхе.

Также Politeka сообщала, что бесстыжая Каменских расстегнула платье, посветив "вишенками" в черном белье.