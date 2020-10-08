Відома українська співачка Надія Мейхер розповіла, що думає про проєкт "Танці з зірками"

Красуня бере участь в шоу з партнером - чемпіоном Європи WDC Кирилом Васюком, пише Politeka.net. Зірка зізналася, що думає з приводу проєкту, розмістивши фото з партнером.

Співачка постала в обіймах з Васюком, при цьому вона виглядала сумною.

Мейхер в білій сукні з вирізами притулилася до партнера і то з сумом дивилася в камеру, то опускала очі.

"Ми плавно підходимо до екватора проєкту @tanci1plus1 ❤️ і попри те, що Дай Бог ще потанцювати...))) Я трохи сумую, що непомітно і це авантюрна пригода закінчиться! Світлий смуток заповнює мою душу, залишаючи яскраві спогади від того, що вже було... І спроби вловити, запам'ятати, заповнити серце і душу яскравими спогадами, за якими спостерігаю тут і зараз, які передчуваю і з трепетом чекаю в різній перспективі😉 як вам наша танцювальна Пара?😁", - написала артистка.

За три години пост зібрав понад 6000 лайків і багато коментарів.

"Класна парочка🔥🔥🔥🔥🔥🔥🔥🔥🔥", "найкраща пара🔥 🔥 🔥"," найчуттєвіші❤️", " надія Ви чудові і з партнером також дуже органічно виглядаєте! Удачі!", "Ви пара-вогонь! Думаю, що інший партнер вас би не зміг приручити) а цей справляється на відмінно!", "Ви тут як брат з сестрою😍"," найкраща на прокті", "дуже красиво і пристрасно👍 у вас енергія дуже чуттєва і сексуальна, але не вульгарна! Обожнюю вас", "красива була б Пара в любові", - написали користувачі Мережі.

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