Известная украинская певица Надежда Мейхер, которая стала участницей нового сезона шоу «Танці з зірками», потрясла неприличными движениями рядом с красавцем

Как сообщает Politeka.net, в Инстаграм у звезды появилось видео с тренировки. Красотка была одета в черную футболку, обтягивающие лосины и танцевальные туфли. Она стояла в обнимку со своим партнером по шоу, чемпионом международных танцевальных турниров Кириллом Васюком. Артистка делала пикантные движения бедрами, взбудоражив фантазию поклонников.

Особого шарму видео добавила музыка с испанскими мотивами.

«Просто эксперимент», - игриво подписала видео звезда.

Стоит отметить, что видео вызвало настоящий фурор в комментариях. Поклонники оставили массу приятных отзывов и комплиментов.

«Гибкость и пластика просто завораживает», «Страсть», «Надя ты великолепна!», «Надежда, пластика у вас огонь, ещё со времён начала Виа Гра», «Какая же Вы женственная», «Мисс пластичность», «Крутая пластика! Усилия и тренировки», «Ооооооой как же страстно!!! До мурашек!», «Пантера», «Крутяк», - пишут пользователи сети.

Как известно, Надежда приняла вызов и вернулась на паркет спустя несколько лет. Ранее певица уже принимала участие в шоу. В этом сезоне к ней присоединится еще одна брюнетка из ВИА Гры Санта Димопулос.

Напомним, что игривая Мейхер в странном наряде задрала ногу, как Ван Дамм: "Прекрасная растяжка".

Как сообщала Politeka, страстная Надя Мейхер в облегающем наряде показала, что вытворяет бедрами: "Сочная девушка!".

Также Politeka писала, что жгучая Надя Мейхер впечатлила размерами декольте, белье ни к чему: "Эталон женственности".