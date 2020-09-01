Известная украинская певица Надежда Мейхер, бывшая солистка группы "ВИА Гра", восхитила пышными формами

Об этом пишет Politeka.net со ссылкой на страничку знаменитости в социальных сетях.

Надежда Мейхер показала фото в соблазнительном золотистом платье, в котором выступила в первом эфире шоу «Танці з зірками».

Артистка предстала взору фанатов в блестящем платье, кторое выгодно подчеркнуло пышные формы.

Мейхер произвела настоящий фурор в Сети.

«Вы супер 👍 мега 🔥 взрыв паркета 💣 Вы королева», «Вы были лучшей парой», «Надя вы волшебница! Шикарно!!!», «Надюша вы просто 🔥🔥🔥как же я давно хотела именно Вас увидить!! Думаю Наташенькин кубок Ваш!!!», «Надежда, вы были лучшая на 1 эфире! Столько огня и страсти и пластики! Так держать! Вперед и до финала!», «Я вам горжусь Надя», «Ты огромная умничка👍Красивая, пластика супер, очень круто!!!», - пишут в комментариях.

Надежда Мейхер вместе с Кириллом Васюком исполнила румбу под хит «Сто шагов назад». Их танец поучил 26 баллов из возможных 30.

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