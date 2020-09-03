Известная украинская певица Надежда Мейхер показала необычный образ, порадовав поклонников
На фото Мейхер позировала в красно-черном пальто и черной кофте. Штанов у красотки не было, только колготы из сеточки. Образ Надя дополнила босоножками на большом каблуке, а сама стояла у кирпичной стены с окном. Звезда задрала одну ногу, улыбаясь на камеру. Об этом пишет Politeka.net со ссылкойй на страничку знаменитости.
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Сообщалось, что известная украинская певица Надежда Мейхер, бывшая солистка группы "ВИА Гра", восхитила пышными формами.
Надежда Мейхер показала фото в соблазнительном золотистом платье, в котором выступила в первом эфире шоу «Танці з зірками».
Артистка предстала взору фанатов в блестящем платье, кторое выгодно подчеркнуло пышные формы.
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Инстаграм у звезды появилось видео с тренировки. Красотка была одета в черную футболку, обтягивающие лосины и танцевальные туфли. Она стояла в обнимку со своим партнером по шоу, чемпионом международных танцевальных турниров Кириллом Васюком.
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