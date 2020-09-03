Известная украинская певица Надежда Мейхер показала необычный образ, порадовав поклонников

На фото Мейхер позировала в красно-черном пальто и черной кофте. Штанов у красотки не было, только колготы из сеточки. Образ Надя дополнила босоножками на большом каблуке, а сама стояла у кирпичной стены с окном. Звезда задрала одну ногу, улыбаясь на камеру. Об этом пишет Politeka.net со ссылкойй на страничку знаменитости.

Фанаты ничего не написали в комментариях и не ставили лайки, но так и хочется сказать: "Баронесса, неотразима"

Сообщалось, что известная украинская певица Надежда Мейхер, бывшая солистка группы "ВИА Гра", восхитила пышными формами.

Надежда Мейхер показала фото в соблазнительном золотистом платье, в котором выступила в первом эфире шоу «Танці з зірками».

Артистка предстала взору фанатов в блестящем платье, кторое выгодно подчеркнуло пышные формы.

Мы писали, что известная украинская певица Надежда Мейхер потрясла неприличными движениями рядом с красавцем.

Инстаграм у звезды появилось видео с тренировки. Красотка была одета в черную футболку, обтягивающие лосины и танцевальные туфли. Она стояла в обнимку со своим партнером по шоу, чемпионом международных танцевальных турниров Кириллом Васюком.

Напомним, страстная Надя Мейхер в облегающем наряде показала, что вытворяет бедрами

А еще Politeka писала, что жгучая Надя Мейхер впечатлила размерами декольте, белье ни к чему

Также Politeka сообщала, что пышногрудая Мейхер блеснула смелым вырезом на самом любопытном месте



