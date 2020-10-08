Відома модель Інна Горячковська показала себе і розповіла про кохання

На фото зірка здалася в спідниці і напівпрозорої накидці з величезним декольте. Інна стояла біля примірювальної і виставила бюст вперед, позуючи перед фотографом. Дівчина була босою і не соромилася показати всю себе. Поруч можна побачити і фотографа, який працював з моделлю. Про це пише Politeka.net з посиланням на сторінку знаменитості.

"Чиста любов і самовіддача тільки для овечок! Я-люблю безумовно всіх, але бути хорошою дівчинкою згодна тільки на своїх умовах", - написала зірка.

Фанати поставили понад 200 лайків і написали коментарі:

"Так, ти бачиш, мене звуть Мемен Гузель", "Пам'ятайте, Хороші дівчата потрапляють в рай, Погані дівчата йдуть, коли, чорт візьми, хочуть!", "Погана дівчинка".

Повідомлялося, що українська модель Інна Горячковська, яка прославилася 15-м розміром грудей, здивувала пікантним заняттям в купальнику.

Інна Горячковська не соромиться своєї зовнішності і регулярно показується шанувальникам у відвертих образах. На цей раз вона вибрала синій купальник, в який ледь вмістила свій розкішний бюст. Дівчина відображена в боксі автомийки, де побешкетувала з піною і мочалкою.

Нагадавши, Українка з 15-м розміром бюста показала розкіш у величезному декольте

А ще Politeka повідомляла, що українка з 15-м розміром бюста в образі кішечки вивалила напоказ своє багатство

Також Politeka писала, що українка з 15-м розміром бюста ефектно потанцювала " кавунами"



