Известная модель плюз-сайз Инна Горячковская взбудоражила сеть образом кошечки

Как известно, 26-летняя модель не стесняется показать на камеру свое пышное тело, пишет Politeka.

На новом фото горячая блондинка попозировала в белой майке и черных трусиках, выставив на всеобщее обозрение необъятное декольте. Чтобы придать пикантности снимку Горячковская уселась на белом меху. Также, по всей вероятности, она выступала в образе кошечки, так как разукрасила свое лицо.

«Самое главное, наслаждаться жизнью и быть счастливым – это все, что имеет значение», - написала модель.

Фолловеры не поскупились на комплименты от увиденного. Менее, чем за час ее снимок набрал свыше тысячи лайков.

«Хорошая картинка вау выглядишь красиво милая xx», «Выглядит горячо и сексуально», «Милашка», - пишут в сети.

Ранее мы сообщали, Инна, которая не стесняется показать на камеру свои прелести, всполошила кадрами, как моет авто.

Мокрая блондинка, вся в пене, распласталась на капоте машины, умело орудуя взмыленной мочалкой. Девушка без тени смущения продемонстрировала аппетитные формы, за что и была награждена сотнями "лайков" за считанные минуты.

"О господи"; "Красивая"; "Хорошая картинка вау выглядит красиво xx❤️❤️", - прокомментировали фанаты пышнотелой красотки.

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