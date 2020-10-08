Скандальна російська балерина Анастасія Волочкова похвалилася розвагами з таємним коханцем

Анастасія вже більше року розповідає про таємне коханого і стосунки, в яких перебуває. За словами балерини, вона не тільки щаслива, але також збирається влаштувати пишне весілля. Зараз балерина активно готується до торжества і обіцяє розкішне торжество, яке увійде в історію.

Не так давно Волочкова знову почала публікувати кадри з коханцем, показуючи лише частини тіла коханого і приховуючи його обличчя то капюшоном, то ховаючи за своєю спиною. Одні з останніх знімків чимало здивували мережу-користувачі не стрималися на анти-фанатських групах балерини і написали багато неоднозначного на адресу її витівок.

"Настуся Волочкова🌟 продовжує демонструвати частини тіла коханого чоловіка ум Розчулюємося, як ретельно вона натягнула йому на обличчя капюшон🥴 чи Один Це чоловік, або для фотосесій використовуються різні, підвернулися під руку точно сказати не можна, але очевидно тільки одне - коханому явно великі тапочки😜», - сказано в повідомленні в Instagram.

Ось як реагують шанувальники:

"Сантехнік або охоронець 😂; вона і раніше розумом не блищала, а тепер наближається пенсія і ось результат!; Тапки від колишнього дісталися; Тапки Джигурди; не знаю, що там з її чоловіком, але її шльопанці з гігантським трояндами не дадуть мені заснути)); так так віримо🤣; Джигурда в капюшоні😂; 😄це дуже смішно!; Чому всі її так обговорюють? спилася баба, втратила кар'єру, нікому немає діла до неї; Не в тапках щастя 😂; і як мужик дивиться на те, що Джигурда їй грудей мне».

Раніше ми також писали, що Анастасія живе в досить великому і облаштованому всіма зручностями будинку. При цьому у неї є навіть свій невеликий домашній театр. Там вона виступає для дітей, часто показує, як тренується і веселиться з близькими і таємним коханим.

Балерина в червоній сукні в підлогу і з невдалим вирізом в зоні бюста розповіла докладніше про свій театр, позуючи на міні-сцені:

А ось що пишуть в мережі, публікуючи кадри з балериною, і даючи можливість анти-фанатам обговорити поведінку знаменитості:

"Млинці б свої зібрала, Зінаїда☺️; то близький друг подарував театр, то улюблений, то сама побудує. Зовсім забрехався Насос;в наступній книзі Насос розповість, що це шейх їй подарував театр - несподівано, але після того , як довго і наполегливо на колінах благав прийняти подарунок; Театр імені мене; не театр,а храм; з наськиними немічними мощами😹; я не люблю таке плече, нагадує бабський халат.або спусти нижче.Або зроби вже, або зроби нормальну, звичайну пройму рукава.зі смаком зовсім бяда🙈"»

Нагадаємо, що Волочкова з розставленими до стелі ногами похвалилася розтяжкою перед дітьми:"своє місце в цирку".

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