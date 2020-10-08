Скандальная российская балерина Анастасия Волочкова похвасталась развлечениями с тайным любовником

Анастасия уже более года рассказывает о тайном возлюбленном и отношениях, в которых состоит. По словам балерины, она не только счастлива, но также собирается устроить пышную свадьбу. Сейчас балерина активно готовится к торжеству и обещает роскошное торжество, которое войдет в историю.

Не так давно Волочкова снова начала публиковать кадры с любовником, показывая лишь части тела возлюбленного и скрывая его лицо то капюшоном, то пряча за своей спиной. Одни из последних снимков немало удивили сеть – пользователи не сдержались на анти-фанатских группах балерины и написали много неоднозначного в адрес ее выходок.

«Настенька Волочкова🌟 продолжает демонстрировать части тела любимого мужчины😍 Умиляемся, как тщательно она натянула ему на лицо капюшон🥴 Один ли это мужчина, или для фотосессий используются разные, подвернувшиеся под руку точно сказать нельзя, но очевидно только одно - любимому явно велики тапочки😜», - сказано в сообщении в Инстаграм.

Вот как реагируют поклонники:

«Сантехник или охранник 😂; Она и раньше умом не блистала, а теперь близится пенсия и вот результат!; Тапки от бывшего достались; Тапки Джигурды; не знаю, что там с ее мужчиной, но ее шлепы с гигантским розами не дадут мне уснуть)); Да да верим 🤣; Джигурда в капюшоне😂; 😄это очень смешно!; Почему все её так обсуждают? спилась баба, потеряла карьеру, никому нет дела до неё; Не в тапках щастье 😂; И как мужик смотрит на то, что Джигурда ей груди мнёт».

Ранее мы также писали, что Анастасия живет в достаточно большом и обустроенном всеми удобствами доме. При этом у нее есть даже свой небольшой домашний театр. Там она выступает для детей, часто показывает, как тренируется и веселится с близкими и тайным возлюбленным.

Балерина в красном платье в пол и с неудачным вырезом в зоне бюста рассказала подробнее о своем театре, позируя на мини-сцене:

А вот что пишут в сети, публикуя кадры с балериной, и давая возможность анти-фанатам обсудить поведение знаменитости:

«Блины бы свои собрала, зинаида🥴🤦‍♀️; То близкий друг подарил театр, то любимый, то сама построит. Совсем заврался Насос;в следующей книге Насос расскажет, что это шейх ей подарил театр - неожиданно, но после того, как долго и упорно на коленях умолял принять подарок; Театр имени меня; не театр , а храм; с наськиными немощными мощами😹; я не люблю такое плечо,напоминает бабский халат.либо спусти ниже.Либо сделай уже,либо сделай нормальную, обычную пройму рукава.со вкусом совсем бяда🙈».

Напомним, что Волочкова с расставленными к потолку ногами похвасталась растяжкой перед детьми: "Свое место в цирке".

Также Politeka писала, что разъяренная Волочкова не выдержала нападок и оправдалась за вино после репетиций: «Имею право!».

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