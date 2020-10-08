Підвищення тарифу на передачу електроенергії майже на третину схвалив регулятор

Так, Національна комісія, що здійснює регулювання у сферах енергетики і комунальних послуг (НКРЕКП), схвалила проект постанови про підвищення тарифу НЕК "Укренерго" на передачу електроенергії з грудня цього року на 30% до 312,76 грн/МВт·ч.про це йдеться в повідомленні прес-служби відомства.

Таке рішення було прийнято на засіданні 7 жовтня. Далі його оприлюднять для отримання пропозицій для остаточного прийняття.

При цьому в обґрунтуванні до проекту наголошується, що комісія не може підтримати пропозицію "Укренерго" про підвищення вже з 1 листопада через порядок формування тарифу, який передбачає 75 днів з моменту подачі документів.

Одночасно в обґрунтуванні зазначено, що некомпенсовані кошти в тарифі НЕК протягом листопада-грудня врахуються під час встановлення тарифів на наступний рік.

У свою чергу "Укренерго" пропонувало підняти тариф до 313,07 грн/ МВт·год без урахування дефіциту держпідприємства" гарантований покупець "за" зеленими "тарифами для промислових СЕС, а також без урахування спецтарифу для підприємств" зеленої " металургії. При цьому проект змін, що виноситься на обговорення, передбачав тариф на рівні 640,48 грн/ МВт·год.

Нагадаємо, раніше в Міністерстві енергетики заявили, що ціна на електроенергію для населення до кінця року залишиться незмінною. При споживанні до 100 кВт*год на місяць – 90 коп за 1 кВт*год, понад 100 кВт*год – 168 коп.

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Відповідальність за високі тарифи лежить саме на місцевій владі, оскільки саме вони формують і погоджують тарифну сітку для побутових споживачів.

За словами експерта Сергія Бикова, перед місцевими виборами ніхто не зважиться на підвищення тарифів для населення, оскільки це негативно відіб'ється на рейтингу.

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