Повышение тарифа на передачу электроэнергии почти на треть одобрил регулятор

Так, Национальная комиссия, осуществляющая регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ), одобрила проект постановления о повышении тарифа НЭК "Укрэнерго" на передачу электроэнергии с декабря этого года на 30% до 312,76 грн/МВт·ч. Об этом говорится в сообщении пресс-службы ведомства.

Такое решение было принято на заседании 7 октября. Далее его обнародуют для получения предложений для окончательного принятия.

При этом в обосновании к проекту отмечается, что комиссия не может поддержать предложение "Укрэнерго" о повышении уже с 1 ноября из-за порядка формирования тарифа, который предполагает 75 дней с момента подачи документов.

Одновременно в обосновании отмечено, что некомпенсированные средства в тарифе НЭК на протяжении ноября-декабря учтутся во время установления тарифов на следующий год.

В свою очередь "Укрэнерго" предлагало поднять тариф до 313,07 грн/ МВт·ч без учета дефицита госпредприятия "Гарантированный покупатель" по "зеленым" тарифам для промышленных СЭС, а также без учета спецтарифа для предприятий "зеленой" металлургии. При этом выносимый на обсуждение проект изменений предполагал тариф на уровне 640,48 грн/ МВт·ч.

Напомним, ранее в Министерстве энергетики заявили, что цена на электроэнергию для населения до конца года останется неизменной. При потреблении до 100 кВт*ч в месяц – 90 коп за 1 кВт*ч, свыше 100 кВт*ч – 168 коп.

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Ответственность за высокие тарифы лежит именно на местных властях, поскольку именно они формируют и согласовывают тарифную сетку для бытовых потребителей.

По словам эксперта Сергея Быкова, перед местными выборами никто не решится на повышение тарифов для населения, поскольку это негативно отразится на рейтинге.

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