Как это отразится на кошельках украинцев

Стало известно, что будет с коммуналкой и ценами на продукты/услуги в 2021 году

Свой прогноз в комментарии журналистам озвучил эксперт Алексей Дорошенко, передает UBR.

Он предупредил, что в 2021 году из-за резкого скачка курса доллара произойдет тотальное подорожание и повышение цен практически на все товары/услуги.

"Сильнее всего в следующем году подорожают коммунальные услуги. И они же, в свою очередь, являются одним из основных драйверов для роста цен на другие товары", – предупредил Дорошенко простых украинцев.

Аналитики сообщают, что украинцам следует готовиться к следующему подорожанию:

электроника на 6%;

продукты - на 7%;

коммуналка - на 15%;

одежда/обувь - на 6%.

Более того, на фоне обесценивания гривны вверх пойдут и цены на топливо в Украине. А из-за подорожания бензина могут измениться расценки на продукты питания в магазинах.

"На бензины цена может подрасти на 1,9 грн/литр, а на дизель – на 1,35 грн/литр. В какой мере операторы рынка реализуют эти предпосылки – сказать трудно. Но, однозначно, цены подрастут", – спрогнозировал эксперт Леонид Косянчук.

Ранее мы рассказывали, что будет с коммуналкой до конца 2020 года.

Украинцев предупредили, что тарифы на коммунальные услуги не будут пересматриваться до конца текущего года.

В то же время в Министерстве заявляют, что цена на электрическую энергию для населения в Украине не пересматривалась с 2017 года и сейчас является самой низкой среди всех стран Европы.

Напомним про тарифы на коммуналку, "Нафтогаз" объявил украинцам цены на октябрь: как изменились суммы.

Как сообщала Politeka, украинцев предупредили, что будет с ценами и тарифами, «через одну-две недели…»

Также Politeka писала, что тарифный удар с 1 октября отменяется, украинцам дали отсрочку: какими будут суммы и что дальше.