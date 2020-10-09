Відома модель Анастасія Квітко, яку називають російською Кардаш'ян, показала себе на балконі

На кадрах красуня позувала в прозорій білизні. Квітко залишила волосся розпущеним, а образ доповнила поясом для панчіх і туфлями. Модель спокусливо рухалася і демонструвала свої ідеальні форми, захоплюючи собою. Вийшло дуже спокусливо і привабливо. Про це пише Politeka.net з посиланням на фан-сторінку знаменитості.

Фанати подивилися ролик тисячі разів і написали коментарі:

"Красиве ідеальне тіло, ти чудово виглядаєш", "яка ти багата лялька", "Ти виглядаєш прекрасно і супер ефектно", "ти супер хороша", "Мила маленька лялька", "це нове і це приспів пісні", "скажи, любиш ти мене і не пам'ятаєш мене вчора я бачив тебе дуже красивою", "Джооо, сексуальне малятко, ти бачиш себе, щоб відчути твоє тепло, і подарувати тобі кохану", "яку багату п'яту точку ти завантажуєш".

Повідомлялося, що знаменита російська модель Анастасія Квітко обтягнула свої об'ємні сідниці.

Модель одягла тонке блискуче платтячко на тонких бретельках. Наряд обтягнув одну з головних гордостей Квітко - її велику п'яту точку.

Божевільна красуня ефектно пройшлася," повиляв " своїм багатством на камеру.

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