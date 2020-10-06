Знаменитая российская модель Анастасия Квитко, более известная как русская Кардашьян, натянула на самые аппетитные размеры тесный костюм

Звезда завоевала сердца массы фанатов, которые создают группы, посвященные кумиру, пишет Politeka.net. Так, на одной из таких страничек появилось жаркое видео красотки, которая позировала спиной к камере. (Чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца страницы)

Квитко заигрывала с камерой, выставив упругие ягодицы. Звезда стояла на лестнице, по которой стала эффектно подниматься.

Модель обтянула пышную грудь и объемные ягодицы тесной тканью, из-за чего они стали выглядеть еще более соблазнительно.

Под коротким топиком можно рассмотреть тонкую талию. Звезда распустила длинные волосы, до поясницы.

За час видео посмотрели более 4000 раз и оно получило много восхваляющих комментариев.

Пользователи сети написали массу приятных сообщений в адрес звезды и попросили побольше выкладывать подобных кадров с видом сзади.

"Суперзвезда", - написал один из поклонников.

Напомним, Анастасия Квитко продемонстрировала свою идеальное тело в Инстаграм и фото тут же разлетелось по сети.

Так, в одной из фан-групп модели появился указанный снимок.

Звезда натянула на загорелое тело белый купальник, который даже подпрыгнул на большой груди, оголив ее части внизу. Пышные прелести стиснулись под тугой тканью.

Ранее сообщалось, что Анастасия Квитко позировала в довольно маленьком бикини на размер меньше, чтобы придать пикантности. Модель приспустила лямки с плеч, повязав те на груди и повернулась к объективу спиной, как бы выставляя свои ягодицы.

Напомним, что Анастасия Квитко не удержала сочные формы, натянув слишком маленькое бикини: "Это просто мед!".

А еще Politeka писала, что Анастасия Квитко показала свою «ким» в откровенном купальнике: «Вау, светится».

Также Politeka сообщала, что Анастасия Квитко подразнила пышными "пончиками" в одной сеточке и кружевах: топ "вкусных" образов