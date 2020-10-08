Відома Московська модель Альона Преснякова, яка є невісткою Алли Пугачової, показала принади без ліфчика
Як відомо, про стосунки Микити Преснякова – онука Алли Борисівної з модою красунею Оленою Красновою стало відомо влітку 2014 року. Саме тоді в Instagram співака з'явилися перші знімки пари.
Вже у вересні 2014 Микита познайомив дівчину зі своєю мамою Христиною Орбакайте. А вже через три роки молодий чоловік зробив пропозицію свою обраниці. На момент пропозиції руки і серця Олена Краснова жила з Пресняковим в будинку, де пройшло дитинство онука Алли Пугачової.
Тепер пара постійно публікує фото разом, відвідує заходи в стильних образах і навіть радує спільними челленджами в сміливих образах.
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Однак, особисті фото Олени в Instagram також дуже популярні. Красуня володіє ефектною зовнішністю, тому кожен знімок відразу обговорюють фанати. На кадрі, на якому Олена показує лише бюст без білизни і відчинивши піджак, можна побачити струнке тіло дівчини в Новому Світі.
Ось як реагують фанати:
"Краса🔥 🔥 🔥 🔥; доброго ранку, чари; Оленка, красиво як!!😍 ; Не той палець👈 🏼 🖕 🏼; чудово!».
Нагадаємо, Олена Преснякова позувала в Білій короткій сукні, яка, до того ж, була дуже пишною. Преснякова сиділа, підібгавши коліна і трохи нахилившись вперед. Юна красуня оголила свої ніжні плечі, спину і стрункі ніжки в чоботях. Виглядала дівчина на всі 100%.
Раніше ми писали, що Олена Преснякова з чоловіком були відображені під час чуттєвого танцю. Пресняков позує в строгому костюмі, а сама модель – чорній сукні в білий горошок на тонких лямках. Красуня пристрасно притулилася до свого коханого, не приховуючи почуттів.
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