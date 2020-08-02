Внук российской певицы Аллы Пугачевой Никита Пересняков удивил сеть новым роликом
Дело в том, что 29-летний музыкант решил доказать всем, что умеет петь по-разному.
Для этого Пресняков надел темную шляпу, взял гитару в руки и продемонстрировал свои умения, исполнив композицию Джонни Кэша. Соответствующее ролик артист разместил у себя в Инстаграм, передает Politeka.net. (Чтобы просмотреть- доскролльте до конца)
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«Многие считают, что я могу петь только высоким голосом, но это не так», - говорит Никита на видео.
Поклонник пришли в восторг и отметили, что у него неплохо получилось. Всего за час видео набрало свыше 6 тысяч просмотров и продолжает набирать.
«Браво, Никита», «Молодец», «Настоящий ковбой», «Никита, Вы супер!!!👍», - пишут в комментариях.
Ранее мы писали, что внук российской певицы Аллы Пугачевой, актер и исполнитель Никита Пресняков показал пикантный снимок, сделанный во время тренировок.
На фото 28-летний артист попозировала без верхней одежды, продемонстрировав всем свой накаченный торс. На голове у Никиты красовалась кепка, а на заднем фоне виднелся турник.
«Пока хорошая погода и нас еще не заперли снова, треньте! Это офигенское чувство. До изоляции, честно как-то лень было тренироваться, но главное встать в колею и как только замечаешь первые результаты то уже входишь в этот ритм! Это кайф, всем поднять ж*пы и тренить!», - обратился к подписчикам Пресняков.
Напомним, подросший младший внук Пугачевой произвел фурор своей внешностью.
Как сообщала Politeka, самоуверенный внук Пугачевой разделся и поиграл мышцами на камеру.
Также Politeka писала, что невестка Пугачевой без лифчика вместе с подружкой дали жару на автостоянке.