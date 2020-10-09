Відома модель Наомі Кемпбелл показала себе і розповіла про книгу

На фото Наомі позувала зовсім без білизни та одягу. У кадрі було дві рамки, другий модель прикрила перший знімок, де вона в наряді "Єви". На другому фото Кемпбелл вже прикрила свої пікантні місця. Волосся у жінки були розпущені, а за них модель взялася руками. Кадри вийшли дуже живими і спокусливими. Про це пише Politeka.net з посиланням на сторінку знаменитості.

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My book “Naomi Campbell: The Evolution of an Icon!” is available in an #updated, New trade two-volume portfolio with stories by me, from @taschen ❤️

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"Моя книга" Наомі Кемпбелл: еволюція ікони!"доступна в двотомному портфоліо", - написала зірка під фото.

Фанати поставили понад 50 тисяч лайків і написали коментарі:

"Вітаю", " Боже мій, ти повинна зробити роздачу♪", "Наомі, Чорна бомба", " дуже красиво !!!", "Ти відтепер і назавжди найвишуканіша і красива жінка", "назавжди ікона", " Коли я кажу вам, ця книга просто неймовірна! Повинен бути шматок !! Також відзначені мої роботи! Завжди дякую".

Повідомлялося, що легендарна модель Наомі Кемпбелл, незважаючи на вік, вміє привернути увагу до себе.

Так, Наомі Кемпбелл опублікувала своє архівне фото з гримерки, на якому можна побачити, як ще молода модель готується, мабуть, до виходу на подіум.

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