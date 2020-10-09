Відома модель Сьюзі Кортес, яка отримала титул за найкрасивіші сідниці, показала себе в незвичайному образі

На фото красуня позувала в коротких шортиках і топі. Зірка спокусливо лягла боком на шезлонгу, виставляючи п'яту крапку перед камерою. Образ Сьюзі доповнила козирком на голові, а волосся залишила розпущеним. Кортес відвела погляд від камери, що не завадило фото стати дуже спокусливим. Про це пише Politeka.net з посиланням на сторінку знаменитості.

Фанати поставили понад 11 тисяч лайків і написали коментарі:

"Прямо вогонь"," дуже добре"," яке гарне серце"," любов всього мого життя"," які у тебе гарні ноги багаті", "Красиво ти класна", "Ти Красива жінка", "ефектний вибір, красивий"," Привіт ти в порядку красива"," ти добре виглядаєш, добре, Сюзі", " знаєш, як красиво небо?", "Стрункі ноги", "Жіноча сила", " Я не можу увійти в ваш приватний клуб. Тільки фанати".

Повідомлялося, що відома модель Сьюзі Кортес обтягнула пружні місця міні-шортами.

Сьюзі цього разу одягла крихітні облягаючі шортики, які ідеально підкреслили її пружні сідниці і оголили "сталеві", рельєфні ніжки.

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