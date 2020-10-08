Известная модель Сьюзи Кортес, которая получила титул за самые красивые ягодицы, показала себя на радость фанатов

На фото красотка позировала в топе и трусиках. Звезда сверху обвязала их чем-то, а волосы решила собрать в узел. Сьюзи в очках появилась перед камерой и подняла руки, демонстрируя бицепс. Модель без стыда показывала идеальный животик и пышный бюст, а также можно заметить в зоне бикини тату: лицо легендарного футболиста Лионеля Месси. Об этом пишет Politeka.net со ссылкой на страничку знаменитости.

Фанаты поставили более 9 тысяч лайков и написали комментарии:

"Красота", "Ты божественная принцесса", "Привет, любовь моя, я Иисус из MEXICO", "Какая красивая малышка", "Омг, ты великолепна. я люблю тебя", "Я вижу, у вас есть твердые дураки", "Красивый шарм", "Красивая очаровательная женщина", "Люблю большие бананы".

Сообщалось, что известная модель Сьюзи Кортес обтянула упругие места мини-шортами.

Сьюзи в этот раз надела крохотные облегающие шортики, которые идеально подчеркнули ее упругие ягодицы и оголили "стальные", рельефные ножки.

Звезда немного выставила пятую точку назад, тем самым прибавив еще большего объема.

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