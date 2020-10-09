Известная модель Сьюзи Кортес, которая получила титул за самые красивые ягодицы, показала себя в необычном образе

На фото красотка позировала в коротких шортиках и топе. Звезда соблазнительно легла боком на шезлонге, выставляя пятую точку перед камерой. Образ Сьюзи дополнила козырьком на голове, а волосы оставила распущенными. Кортес отвела взгляд от камеры, что не помешало фото стать очень соблазнительным. Об этом пишет Politeka.net со ссылкой на страничку знаменитости.

Фанаты поставили более 11 тысяч лайков и написали комментарии:

"Прямо огонь", "Очень хорошо", "Какое красивое сердце", "Любовь всей моей жизни", " какие у тебя красивые ноги богатые", "Красиво ты классная", "Ты красивая женщина", "Эффектный выбор, красивый", "Привет ты в порядке красивая", "Ты хорошо выглядишь, хорошо, Сюзи", "Знаешь, как красиво небо?", "Стройные ноги", "Женская сила", "Я не могу войти в ваш частный клуб. Только фанаты".

Сообщалось, что известная модель Сьюзи Кортес обтянула упругие места мини-шортами.

Сьюзи в этот раз надела крохотные облегающие шортики, которые идеально подчеркнули ее упругие ягодицы и оголили "стальные", рельефные ножки.

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